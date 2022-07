3. Rajd Motocyklowy Weteranów Data publikacji 01.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zakończył się organizowany przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa 3. Rajd Motocyklowy Weteranów, którego celem nadrzędnym było oddanie czci poległym na misjach żołnierzom i funkcjonariuszom. W rajdzie wzięli również udział przedstawiciele Policji. Odwiedziliśmy i upamiętniliśmy miejsca spoczynku policjantów poległych w służbie poza granicami Ojczyzny.

Rajd Motocyklowy Weteranów ma na celu nie tylko upamiętnienie poległych na misjach żołnierzy i funkcjonariuszy. Nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi środowiska nie związanego ze służbami na los weteranów i ich poświęcenie. Współpraca ze stowarzyszeniami, rodzinami i przyjaciółmi weteranów skutkuje wieloma owocnymi inicjatywami i projektami. Nie bez znaczenia jest również promocja postaw współpracy pomiędzy służbami mundurowymi, upowszechnianie wiedzy na temat działań poza granicami państwa, popularyzowanie postawy patriotyzmu, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, promowanie bezpiecznej jazdy i zachęcanie do wspólnych spotkań.

Nasz udział w 3 edycji rajdu zaakcentowaliśmy wizytą w Bielsku-Białej, gdzie na Cmentarzu komunalnym spoczywa podinsp. Bogdan Laskowski, dowódca polskiego kontyngentu w misji ONZ w Liberii, który 6 stycznia 2005 r. w jordańskim szpitalu zmarł na malarię mózgową. Przy grobie Naszego Kolegi kapelan KGP, ks. dr Wojciech Juszczuk odmówił modlitwę za zmarłych a następnie w asyście sierż. szt. Piotra Rokowskiego i st. sierż. Krzysztofa Jarzyny - motocyklistów z KMP w Bielsku Białej zapaliliśmy znicz.

Pobyt w Bielsku Białej stał się okazją do odwiedzenia miejsca pochówku niedawno zmarłego ostatniego Cichociemnego, p. mjra Arkadiusza Tarnawskiego ps. „Upłaz”. Wizyta stała się przyczynkiem do refleksji związanych z patriotyzmem, etosem i upływającym czasem.

3. Rajd Motocyklowy Weteranów zakończył się w Wesołej k. Warszawy, na terenie 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W uroczystości udział wzięli, oprócz uczestników samego rajdu, dowódca jednostki, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz przedstawiciele rodzajów wojsk. Po części formalnej odbyła się msza święta celebrowana wspólnie przez kapelanów Wojska Polskiego i KGP. Ksiądz Juszczuk modlił się w intencji wszystkich poległych na misjach, a w szczególności za trzech policjantów, którzy zginęli w Bośni, Iraku i Liberii.

W tegorocznej edycji rajdu zaangażowanych było ponad 130 jednostek i instytucji wojskowych oraz motocykliści z polskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej na terenie całej Polski. Uczestnicy odwiedzili 127 grobów poległych żołnierzy i funkcjonariuszy. Dziękujemy wszystkim Ludziom Dobrej Woli za pomoc w organizacji policyjnego wyjazdu a także tę okazaną na trasie. Szczególne słowa podziękowania składamy na ręce mł. insp. w stanie spoczynku, Marka Górnickiego, weterana misji pokojowych, bez którego wsparcia organizacja naszej wyprawy byłaby niemożliwa. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku projekt ten spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem służb mundurowych, w tym naszej formacji.

Tekst i foto: BEH-MP KGP/ Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa