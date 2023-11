Uczczenie pamięci asp. Stanisława Ręgowskiego Data publikacji 06.11.2023 Powrót Drukuj 3.09.2023 roku w Rawie Mazowieckiej odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej i posadzenia "Dębu Pamięci" poświęconemu aspirantowi Stanisławowi Ręgowskiemu, Policjantowi Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

Stanisław Ręgowski był funkcjonariuszem Policji Państwowej Województwa Śląskiego. Urodził się 21 kwietnia 1898 roku w Zawadach, był synem Walentego i Marianny z Bedełków. W czasie I wojny światowej, jako żołnierz, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1924 roku, gdy miał 26 lat, wyjechał na Śląsk w poszukiwaniu pracy i stabilizacji życiowej. Tam został przyjęty do autonomicznej Policji Województwa Śląskiego. Po ukończeniu kursu dla posterunkowych pełnił służbę na posterunkach w Giszowcu i Pawłowie, a w 1930 roku został przeniesiony do komisariatu w Kończycach. Ożenił się z Weroniką a w 1931 roku przyszedł na świat ich syn Leszek a w marcu 1939 roku urodziła się córka Lidia.



We wrześniu 1939 roku wraz z innymi policjantami śląskimi został wzięty do niewoli. Trafił do obozu w Ostaszkowie, gdzie umieszczano ludzi uważanych przez NKWD za szczególnie niebezpiecznych.



Wiosną 1940 roku przewieziono go do Kalinina obecnego Tweru, gdzie wraz z innymi współwięźniami Stanisław Ręgowski został zamordowany przez NKWD strzałem w tył głowy.

7 października 1949 roku został uznany za zmarłego.

Pośmiertnie został awansowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą, koncelebrowaną, której przewodniczył biskup diecezji łowickiej ksiądz Wojciech Osiala.

Następnie odczytany został Certyfikat posadzenia "Dębu Pamięci".

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej oraz symbolicznego posadzenia „Dębu Pamięci” dokonał Pan Andrzej Monarski, wnuk zamordowanego przez NKWD w 1940 roku aspiranta Stanisława Ręgowskiego. Pod korzeniami żywego pomnika pamięci została symbolicznie złożona ziemia przywieziona z miejsca pamięci, Polskiego Cmentarza wojennego w Miednoje, gdzie spoczywa asp. Stanisław Ręgowski.

Następnie odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej i "Dębu Pamięci" oraz złożenie kwiatów.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka wieniec złożył insp. Robert Horosz. Po złożeniu kwiatów wybrzmiała melodia "Śpij Kolego". W uroczystości brali udział także udział:

Rodzina asp. Stanisława Ręgowskiego:

- córka Pani Lidia Monarska wraz z mężem Panem Sławomirem

-wnuki Pan Robert Monarski oraz Pan Andrzej Monarski.

Dodatkową częścią uroczystości była wystawa zdjęć zatytułowanych: „Na nie ludzkiej ziemi”, wykonanych przez śp. asp. Aleksandra Załęskiego. Zdjęcia wykonane były w trakcje ekshumacji Policjantów Policji Państwowej zamordowanych w 1940 w Miednoje. Pomysłodawcą wystawy był Pan Marek Kowalik.

Źródło: Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Fot: mł. asp. K.Król.