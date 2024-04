Zespół Kobiet z Grupy Wyszehradzkiej z wizytą w Muzeum Policji Data publikacji 12.04.2024 Powrót Drukuj 11 kwietnia 2024 r. Wydział Edukacji Historycznej GKGP odwiedził Zespół Kobiet z Grupy Wyszehradzkiej, które w przerwie między licznymi spotkaniami dotyczącymi współpracy międzynarodowej, znalazły chwilę czasu aby poznać historię naszej formacji.

Oprowadzający, ubrany w mundur funkcjonariusza Policji Państwowej, opowiadał o bardzo ciężkich czasach międzywojennych, kiedy to państwo polskie, umęczone trwającą 123 lata niewolą i doszczętnie wyniszczone pierwszą wojną światową, z trudem stawało na nogi. Mimo to udało mu się powołać do istnienia Policję Państwową oraz Policję Województwa Śląskiego.

Tradycyjnie obejrzano kolekcję mundurów i hełmów służbowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego, krzesła do zdjęć sygnalitycznych oraz archiwalne fotografie i dokumenty.

Prowadzący zwrócił szczególną uwagę na temat powołania Policji Kobiecej, która jako prestiżowa jednostka była bardzo wysoko oceniana na całym świecie. Polskie policjantki zaangażowane były w zwalczanie przestępczości kryminalnej, podejmowały także działania prewencyjne , co wówczas było wyjątkiem.

Obejrzano ekspozycję upamiętniającą martyrologię funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD. Polscy funkcjonariusze przetrzymywani byli w nieludzkich warunkach w obozach na terenie Sowieckiej Rosji.

Na zakończenie zaprezentowano odtworzony Gabinet Komendanta Głównego Policji, jego mundur i inne przedmioty których, używał na co dzień.

Źródło: Wydz.EH GKG

tekst: Anna Dąbrowska

foto: K.Król