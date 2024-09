Motospotkanie: Razem dla bezpieczeństwa RP. Data publikacji 19.09.2024 Powrót Drukuj 17 września pod Grobem Nieznanego Żołnierza od rana słychać było ryk motocyklowych silników. To licznie przybyli uczestnicy specjalnego wydarzenia jakim był rajd pod nazwą Motospotkanie: Razem dla bezpieczeństwa RP. Funkcjonariusze praktycznie wszystkich służb, a jednocześnie zapaleni motocykliści, przybyli by wraz ze swymi delegacjami złożyć wieńce i wspólnie wyruszyć na polsko-białoruską granicę.

Motospotkanie to inicjatywa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, któremu partnerował nasz Wydział Edukacji Historycznej KGP. Po ceremonii złożenia wieńców motocyklowa kawalkada wyruszyła na przejście graniczne w Połowcach, gdzie uczestnicy oddali hołd funkcjonariuszom wszystkich formacji pełniącym służbę na tym trudnym odcinku naszej wschodniej granicy. Oprócz oficjalnych podziękowań, motocykliści nagrodzili ich głośną owacją.

Całe przedsięwzięcie miało na celu zwrócenie uwagi, jak ważna jest współpraca funkcjonariuszy i żołnierzy, w obliczu hybrydowego ataku na granicę Polski, z jakim mamy do czynienia od wielu miesięcy. Strażnicy graniczni, żołnierze i policjanci narażają zdrowie i (jak się niedawno okazało) życie w obronie naszych granic.

Data 17 września również nie była przypadkowa. Tego właśnie dnia armia czerwona w 1939 roku najechała nasze wschodnie ziemie. Obecnie nie mamy do czynienia z atakiem wojsk, ale ze skoordynowaną akcją białoruskich i rosyjskich służb. I aby skutecznie się jej przeciwstawić, tak istotna jest wzorowa kooperacja naszych formacji.

Źródło: WEH GKGP

tekst: Krzysztof Lis

foto: K.Król