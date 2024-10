IX Akcja Sprzątania Cmentarzy z I Wojny Światowej Data publikacji 14.10.2024 Powrót Drukuj W dniach 10 – 12 października 2024 r. w Beskidzie Niskim odbyło się wielkie porządkowanie nekropolii, które pozostały po Wielkiej Wojnie. Akcję zainicjowali w 2016 r. członkowie Koła PTTK nr 8 – Klubu Gorskiego „Orły”, działającego przy Komendzie Stołecznej Policji.

W „Orłach” działają nie tylko funkcjonariusze i pracownicy KSP, ale także Komendy Głównej Policji oraz wielu innych jednostek w kraju. Członkami są też emerytowani policjanci, pracownicy, ich rodziny oraz sympatycy służb i miłośnicy górskiego wędrowania. Prezesem klubu jest insp. Jacek Witas Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który przewodniczy również Komisji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ds. Turystyki w środowisku służb mundurowych, podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. To on w 2016 r. zainicjował akcję sprzątania cmentarzy z I wojny światowej. „Orły” początkowo objęły patronatem Cmentarz Wojenny nr 77 w Ropicy Górnej. W pierwszej akcji porządkowania uczestniczyły, łącznie z Jackiem Witasem… trzy osoby. W tegorocznej, dziewiątej już akcji wzięło udział około 800 wolontariuszy!



W jesienne sprzątanie wojennych grobów angażują się policjanci, żołnierze, także węgierscy, strażnicy graniczni, strażacy, leśnicy, studenci, uczniowie, harcerze, przedstawiciele kół i klubów PTTK, przewodnicy, a także niezrzeszeni wolontariusze. Insp. Jacek Witas czuwa już nie tylko nad „Orłami”, ale koordynuje całe przedsięwzięcie w Beskidach. Partnerami tegorocznej akcji byli burmistrzowie miast: Biecz, Bobowa, Ciężkowice, Gorlice oraz wójtowie gmin: Gorlice, Krempna, Lipniki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa i Uście Gorlickie.



IX Akcję Sprzątania Cmentarzy z I Wojny Światowej objęli patronatami honorowymi: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas – Hul, Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencser, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie Lenka Pivkova, Konsul Generalny Austrii w Krakowie Martin Gartner oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. Adam Jopek.



Uroczyste podsumowanie akcji odbyło się 12 października br. w Małostowie, podczas którego Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Robert Horosz Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii Waldemara Dobrowolskiego „Galicyjskie Cmentarze – spojrzenie po 100 latach”.

Następna taka akcja już za rok – jak zwykle w drugim tygodniu października. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Każda para rąk mile widziana!

Tekst PAWEŁ OSTASZEWSKI

Zdjęcia insp. ROBERT HOROSZ