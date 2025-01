Kolejna miła wizyta klas mundurowych Data publikacji 29.01.2025 Powrót Drukuj Już od rana na dziedzińcu Komendy Głównej Policji zaczęli gromadzić się młodzi ludzie w mundurach. To przedstawiciele kilku szkół z klas mundurowych. Uczniowie zaczęli zwiedzanie od obelisku przed budynkiem, by szybko przejść do Sali im. Stanisławy Filipiny Paleolog.

Nie powinno to dziwić, zważywszy na fakt, że w tym roku obchodzimy 100-lecie powołania Policji Kobiecej. Duża dawka historii Policji Państwowej przedstawiona w przystępny i ciekawy sposób.

Odwiedzili nas uczniowie klas mundurowych wraz z opiekunami ze szkół:

Zespołu Szkół nr. 1 im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi Czerwińsk nad Wisłą

I LO PUL im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej w Dębe Wielkim

I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie

Z budynku KGP uczniowie przenieśli się do naszego Wydziału Edukacji Historycznej, gdzie mogli zapoznać się z wystawą „Walczyć, ale czym?” dotyczącej logistyki państwa polskiego w przededniu wojny z bolszewikami. I tu kolejna niespodzianka, ponieważ młodzież powitana została przez autorów wystawy: insp. dr Piotra Uwijałę i Adriana Ramsa oraz prof. dr hab. Grzegorza Nowika z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.



Po krótkiej, acz dynamicznej prelekcji na uczniów czekała kolejna atrakcja. W związku z wcześniej wspomnianą setną rocznicą powstania Policji Kobiecej, mogli premierowo obejrzeć pierwszy odcinek serii reportaży opowiadających o tajnikach służby policjantek (cała seria będzie publikowana na naszym kanale You Tube „Historia i Tradycja” tutaj ). Jakby tego było mało młodzież mogła porozmawiać z główną bohaterką felietonu – sierż. Patrycją Górską z Ogniwa Konnego Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego KSP.



Całe spotkanie otworzył dyr. Gabinetu Komendanta Głównego – insp. Robert Żółkiewski, który zwrócił się bezpośrednio do młodzieży. Komenda Główna stara się wspierać klasy mundurowe, dostrzegając w ich adeptach duży potencjał.



To było owocne spotkanie, a Wydział Edukacji Historycznej planuje kolejne tego rodzaju wydarzenia, by zacieśniać współpracę ze wszystkimi klasami mundurowymi, nie tylko tymi o profilu policyjnym.

Tekst: Krzystof Lis

Fot: podkom. Katarzyna Król