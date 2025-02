Cykl reportaży o tajnikach służby policjantek Data publikacji 30.01.2025 Powrót Drukuj W tym roku polska Policja obchodzi 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej. To nie tylko szczególny jubileusz, ale również świetna okazja do pokazania jak ważną rolę w policji odgrywają kobiety.

Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji przygotował serię reportaży filmowych przedstawiających służbę policjantek w naszym kraju. W każdym z odcinków bohaterki z pasją opowiadają o tym co robią i jak wygląda ich codzienna służba. Premiera pierwszego odcinka odbyła się 29.01.2025 roku i dotyczyła policji konnej.

W związku z powyższym zapraszamy państwa do odwiedzenia naszego kanału na You Tube tutaj , na którym co miesiąc będzie premiera nowego odcinka danej serii.

Żródło: WEH GKGP.