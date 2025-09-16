ŚWIĘCI MĘCZENNICY KATYŃSCY Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj W dniu 16 września, w Cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej w Warszawie, odbyło się nabożeństwo kanonizacyjne trzech kapelanów prawosławnych, ofiar zbrodni katyńskiej.

Wśród tysięcy ofiar sowieckiej zbrodni katyńskiej znalazło się wielu kapelanów wojskowych różnych wyznań. Trzech z nich związanych było z kościołem prawosławnym w Polsce. Byli to: ksiądz płk Szymon Fedorońko, więzień Starobielska i Kozielska, rozstrzelany i pochowany w Lesie Katyńskim, ksiądz ppłk Wiktor Romanowski (starszy kapelan prawosławny Policji Państwowej) oraz ksiądz mjr Włodzimierz Ochab, więźniowe Ostaszkowa, zamordowani w Twerze, pochowani w masowych mogiłach, w Miednoje. Decyzję o kanonizacji Męczenników Katyńskich podjął w dniu 18 marca 2025 roku Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. 16 września br. w Cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej podczas uroczystego nabożeństwa, zostali zaliczeni w poczet świętych Cerkwii Prawosławnej.

Nabożeństwu przewodził prof. nauk teologicznych abp Sawa (Hrycuniak), Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski. Wśród uczestników obecny był abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Obecni byli również przedstawiciele innych wyznań, a także przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej oraz innych służb.

Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Michał Zugaj, dyrektor Gabinetu KGP. Obecny był także podinsp. Marcin Lasota, naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu KGP.

Tekst Karol Karasiewicz / Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Zdjęcia Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej GKGP