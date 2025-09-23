I Forum dyskusyjne „Popularyzacja historii i tradycji Policji” Data publikacji 23.09.2025 Powrót Drukuj 22 września 2025 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się I Forum dyskusyjne pt. „Popularyzacja historii i tradycji Policji”, na które przybyło blisko 70 policjantów i pracowników cywilnych z całej Polski.

Spotkanie zostało zorganizowane w Sali Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji przy ul. Władysława Orkana 14 w Warszawie przez Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Radę Historyczną Komendanta Głównego Policji. Tematem przewodnim forum była popularyzacja historii i tradycji Policji. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ to w tej placówce historia przeplata się z teraźniejszością. Wydział Edukacji Historycznej GKGP gromadzi zbiory historyczne Komendy Głównej Policji, prezentuje ekspozycje tematyczne związane z historią i tradycją Policji, organizuje konferencje, seminaria i spotkania edukacyjne, upowszechniające dziedzictwo Policji Państwowej.

Spotkanie zaszczytnego gremium osób zaangażowanych w popularyzację historii i tradycji Policji rozpoczął zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę historii w budowaniu etosu służby i upowszechniania dziedzictwa Policji.

Po krótkich, oficjalnych przemówieniach na forum odbyła się ożywiona debata. Moderatorami niniejszego spotkania byli prof. dr hab. Andrzej Misiuk Przewodniczący Rady Historycznej Komendanta Głównego Policji oraz podinsp. Marcin Lasota naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej GKGP.

Uczestnicy forum zapoznali się także z unikalnymi muzealiami, które prezentowane są na ekspozycjach stałych i czasowymi w siedzibie Wydziału Edukacji Historycznej GKGP.

Rada Historyczna Komendanta Głównego Policji, której założeniem jest udzielanie wsparcia w zakresie doradztwa i konsultacji naukowych, wszelkich przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy o tradycjach i historii Policji, czy pozyskiwaniu i gromadzeniu zabytków, razem z Wydziałem Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji będzie służyła pomocą w realizacji wspólnych inicjatyw.

Materialny i duchowy dorobek poprzednich pokoleń to świadectwo naszej tożsamości narodowej i podstawa do jego dalszego rozwoju. Historia życia każdego funkcjonariusza Policji to część wspólnej historii ludzkości. Mamy świadomość wartości naszej formacji i jak wyjątkową rolę w historii Policji Państwowej odegrało Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”, Policyjne Kluby Sportowe, Policyjne Domy Zdrowia oraz Fundusz wdów i sierot po policjantach.

Organizatorzy I Forum dyskusyjnego serdecznie podziękowali uczestnikom tego niezwykłego wydarzenia, zaangażowanym w upowszechnianie dziedzictwa Policji. Mimo licznych obowiązków służbowych sympatycy historii znaleźli czas i motywację, aby uczestniczyć

w debacie.

Głęboko wierzymy, że to pierwsze spotkanie było przyczynkiem do dalszej owocnej współpracy i dzięki naszej wspólnej misji, historia i tradycja Policji będzie kluczowym elementem w budowaniu tożsamości i dziedzictwa narodowego.

Tekst: Małgorzata Ewa Rosen, Karol Karasiewicz / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP

Zdjęcia Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP