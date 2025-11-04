LEKCJA HISTORII NA ŻYWO DLA UCZNIÓW KLASY MUNDUROWEJ Z KOMORNICY Data publikacji 04.11.2025 Powrót Drukuj W dniu 4 listopada 2025 r. policyjni kadeci odwiedzili Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Spotkali się również z funkcjonariuszami Biura Ruchu Drogowego KGP.

Uczniowie klasy mundurowej o profilu policyjnym z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Komornicy zapoznali się z historią Policji Państwowej, z uwzględnieniem początków policji kobiecej w Polsce.

Młodzi ludzie mogli sprawdzić ile waży i jak „leży w ręku” tarcza z przeziernikiem do pancerza ochronnego, zaprojektowana przez insp. Władysława Gallego. Taki zestaw ochronny był używany w okresie międzywojennym przez funkcjonariuszy Policji Państwowej.

W zainscenizowanym Gabinecie Komendanta Głównego Policji Państwowej każdy chciał zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Była też okazja, aby wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Po zwiedzeniu tematycznych wystaw historycznych goście spotkali się z przedstawicielami Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Interesującym punktem zwiedzania wystaw historycznych w Wydziale Edukacji Historycznej GKGP było spotkanie z mł. insp. Agnieszką Sałkowską Naczelnik Wydziału Koordynacji i Profilaktyki BRD KGP oraz kom. Antonim Rzeczkowskim z BRD KGP. Funkcjonariusze Biura Ruchu Drogowego KGP opowiadali o służbie w Policji. Odsłaniali specyfikę działań Ruchu Drogowego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na polskich drogach. Z dużym zainteresowaniem kadeci obejrzeli materiał filmowy, przygotowany przez BRD KGP, opowiadający o tej ciekawej służbie. Spotkanie oraz prezentacja filmu mogą zachęcić do służby w szeregach Policji tych kadetów, którzy wiążą swoją przyszłość z naszą formacją.

Wizytę kadetów policyjnych z Komornicy zakończyła wspólna sesja fotograficzna.

Tekst Karol Karasiewicz / Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Zdjęcia Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej GKGP