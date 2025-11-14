Wyróżnienia z okazji Narodowego Święta Niepodległości Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj W samo południe w piątek 14 listopada 2025 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowana przez Gabinet Komendanta Głównego Policji oraz Biuro Kadr i Organizacji Policji KGP.

Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, którzy swoją obecnością uświetnili doniosłość chwili. Nie zabrakło przedstawicieli najwyższych władz, szefów jednostek organizacyjnych Policji, służb mundurowych oraz Wojska Polskiego, szafarzy nauki, duchowieństwa i reprezentantów związków zawodowych.

Najważniejsi byli jednak tego dnia wyróżnieni policjanci, pracownicy Policji i osoby spoza formacji, które uhonorowano za współpracę z Policją.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wręczono: Medale Złote za Długoletnią Służbę, Medale Srebrne za Długoletnią Służbę i Medale Brązowe za Długoletnia Służbę oraz Brązowe, Srebrne i Złote Medale Za Zasługi dla Policji oraz Złote, Srebrne i Brązowe Odznaki Zasłużony Policjant. Z okazji jubileuszów trzydziestolecia i dwudziestolecia pracy w Komendzie Głównej Policji wręczono listy gratulacyjne.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

- Spotykamy się w dniu szczególnym, 107 lat temu Polska odzyskała niepodległość – zaczął swoje wystąpienie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Szczepański. – Po 123 latach niewoli byliśmy znowu wolnym krajem, ale nie byłoby tego wolnego kraju, gdyby nie bezpieczeństwo wewnętrzne, gdyby nie polska Policja, która w okresie międzywojennym pilnowała tego bezpieczeństwa, a potem walczyła na różnych frontach II wojny światowej, jej przedstawiciele ginęli w obozach zagłady, byli rozstrzeliwani na wschodzie i dziś leżą pogrzebani w Miednoje.

Wiceminister Szczepański podziękował za codzienną służbę funkcjonariuszy i pełną oddania pracę cywili, zatrudnionych w Policji. Przypomniał, doceniając trud funkcjonariuszy, że do 15 grudnia br. zostanie wypłacone świadczenie mieszkaniowe, a jego naliczeniem zajmują się pracownicy formacji. Zapowiedział, że w nowym programie modernizacyjnym na lata 2026 – 2029, 13 miliardów złotych zostanie przekazane wszystkim formacjom na poprawę bezpieczeństwa, z tego 7,3 miliarda złotych trafi do Policji.

- Te odznaczenia, medale, wyróżnienia są tylko elementem skromnego podziękowania za Waszą ciężką pracę – powiedział wiceminister Szczepański. – Proszę przekazać od kierownictwa resortu jak najlepsze życzenia Waszym rodzinom i najbliższym.

Sekretarz Stanu Wiesław Szczepański podziękował polskim funkcjonariuszom za służbę na granicy polsko – białoruskiej oraz polsko – niemieckiej, za ich zaangażowanie w pomoc Ukrainie oraz walkę z powodzią na południu Polski.

Z kolei głos zabrał Doradca Prezydenta RP Karola Nawrockiego Krzysztof Wacławek. – Dzisiejsza uroczystość z okazji 107. rocznicy odzyskania niepodległości jest jednak trochę inna, niż ta setna rocznica, którą obchodziliśmy w 2018 r. – powiedział. – Dzisiaj sytuacja geopolityczna wokół nas zmieniła się diametralnie, ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej w skali świata, w skali Europy, a szczególnie w tej części naszego kontynentu.

Doradca Prezydenta RP przypomniał jak zmieniała się ta sytuacja, gdy w 2021 r. rozpoczęła się reżyserowana przez białoruskie i rosyjskie służby specjalne operacja „Śluza” na polskiej granicy z Białorusią, skąd płynęło bardzo wiele zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 2022 r. zaczęła się natomiast regularna wojna na Ukrainie, co zrodziło nowe zagrożenia. – To Wy, jako funkcjonariusze Policji stanowicie najważniejszą część tego istotnego systemu bezpieczeństwa państwa – zwrócił się do zebranych Krzysztof Wacławek. - Odpowiadacie też Państwo za bezpieczeństwo obywateli. W 2018 r. było w naszym kraju zdecydowanie spokojniej. Dzisiaj słowo „niepodległość” nabiera szczególnego znaczenia. Wszyscy musimy pamiętać, że niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Niepodległość to wartość najwyższa, o którą musimy zabiegać każdego dnia pełnionej przez nas służby w każdej formacji.

Przemówienia okolicznościowe zamknęło wystąpienie Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, który na wstępie przypomniał fragment wiersza Adama Asnyka „Pobudka” – „Niechaj nas klęski nie straszą / Niech hasło bojowe brzmi: / Za naszą wolność i waszą! / Za przyszłych braterstwa dni!” i podkreślił wagę takich cnót, jak: odwaga w obliczu przeciwności, wierność wartościom oraz solidarność.

- Służba w Policji to nie tylko wykonywanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa – powiedział gen. insp. Marek Boroń. – To przede wszystkim zawód, wymagający nieustannego zaangażowania, odwagi i profesjonalizmu, a zarazem gotowości do działania w każdych okolicznościach. To Wy, drogie policjantki i policjanci każdego dnia stoicie na straży bezpieczeństwa naszych obywateli, podejmując decyzje, od których zależy ludzkie zdrowie i życie.

Komendant Główny Policji skierował również słowa uznania do pracowników Policji, których „rzetelność, wiedza oraz sumienność mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całej formacji”. – Dziękuję Wam za trud, wytrwałą służbę i pracę oraz oddanie i lojalność wobec Ojczyzny – powiedział szef polskiej Policji. – Niech te odznaczenia będą wyrazem uznania za dotychczasowe osiągnięcia, ale też motywacją do dalszego działania.

Uroczystą zbiórkę zakończył występ Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura, która zaprezentowała wiązankę utworów patriotycznych. W kuluarach Auli Kryształowej SGGW zebrani mogli podziwiać wystawę fotograficzną, zaprezentowaną z okazji tegorocznego jubileuszu stulecia kobiet--funkcjonariuszek w Policji, przygotowaną przez Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Przy wystawie obecny był funkcjonariusz Wydziału w mundurze Policji Państwowej wz.36 z okresu międzywojennego, który opowiadał o historii formacji i chętnie pozował do zdjęć z wyróżnionymi.



Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP