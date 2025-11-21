UCZESTNICZYMY W TARGACH KSIĄŻKI HISTORYCZNEJ 2025! Data publikacji 21.11.2025 Powrót Drukuj To już 33. edycja jednych z najbardziej znaczących targów wydawniczych w naszym kraju. Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji ma okazję zaprezentować na nich własny program.

Targi Książki Historycznej odbędą się w dniach 27-30 listopada 2025 roku w Arkadach Kubickiego w Warszawie. To impreza cykliczna, dedykowana branży wydawniczo-księgarskiej, specjalizującej się w tematyce historycznej, na której gromadzą się najwięksi wydawcy, autorzy i rzesze zainteresowanych, zwiedzających (w zeszłym roku targi odwiedziło blisko 30 tysięcy osób). Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do promocji Policji, a jednocześnie Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Targi dają możliwość dotarcia z mało znanym zagadnieniem, jakim jest historia Policji do szerokiego grona odbiorców.