Zapraszamy na Targi Książki Historycznej Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj W czwartek 27 listopada 2025 r. rozpoczęły się w Arkadach Kubickiego w Warszawie XXXIII Targi Książki Historycznej. Po raz pierwszy bierze w nich udział Policja, reprezentowana przez Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Wstęp dla odwiedzających jest bezpłatny.

Targi mają już ugruntowaną pozycję wśród wydawców, historyków, autorów i rzeszy odwiedzających, którzy interesują się przeszłością. Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji ma na targach własne stoisko, które już pierwszego dnia było oblegane przez odwiedzających. Spotykali się przy nim także ludzie, którzy kiedyś służyli w Policji, a dziś z sentymentem wspominają te lata, interesują się dziejami formacji i szukają informacji na ten temat. Podczas tych sympatycznych spotkań odnaleźliśmy także wielu wspólnych znajomych.

W czwartek po uroczystym otwarciu targów w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie zorganizowano galę wręczenia Nagród KLIO. Grecka muza Klio patronuje prestiżowemu konkursowi na najlepszą książkę historyczną, wydaną w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. W tym roku nagrodę przyznano po raz 31. Do konkursu zgłoszono 290 tytułów. W Kategorii autorskiej nagrodę pierwszego stopnia odebrał Maciej Górny za książkę „Matka wynalazków. Jak Wielka Wojna urządza nam życie”. W Kategorii monografia naukowa nagrodę I stopnia otrzymała Dagmara Adamska za pozycję „Winogrady i winne wzgórza. Uprawa i produkcja wina na średniowiecznym Śląsku”. Wśród edycji źródłowych nagrodę I stopnia przyznano autorom „Katalogu pieczęci Jagiellonów”. Nad pozycją pracowali: Martina Bolom-Kotari, Waldemar Chorążyczewski, Mirosłav Glejtek, Marcin Hlebionek, Vitaliy Perkun i Piotr Pokora. W Kategorii wydawniczej nagrodą I stopnia uhonorowano Muzeum Gdańska i Politechnikę Gdańską za książkę „Drzwi i wrota w Gdańsku. Od średniowiecza do współczesności”, autorstwa Katarzyny Dureckiej. W Kategorii regionalia/varsaviana nagrodę I stopnia przyznano Krzysztofowi Mordyńskiemu za książkę „MDM. Marszałkowska Dzielnica Marzeń”. W ceremonii otwarcia uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji na czele z jego naczelnikiem podinsp. Marcinem Lasotą.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska otworzyła targi, wręczała nagrody i wyróżnienia KLIO oraz udekorowała pięć osób Odznakami honorowymi „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast od nas otrzymała najnowsze publikacje, które powstały w Wydziale Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

XXXIII Targi Książki Historycznej to nie tylko ciekawa oferta wydawnicza, prezentowana na stoiskach 150 wystawców, gdzie można kupić książki w atrakcyjnych cenach. Równolegle odbywa się na przykład XV Salon Książki Muzealnej, organizowane są spotkania autorskie, konferencje, prelekcje, dyskusje panelowe oraz działania edukacyjne. Pełny program wydarzenia z umieszczonym harmonogramem wszystkich atrakcji można znaleźć na stronie internetowej organizatora targów - Fundacji Historia i Kultura.

Na stoisku nr 20 oznaczonym jako „Komenda Główna Policji Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji” prezentujemy swoje wydawnictwa, którymi, podobnie jak policyjnymi krówkami i lizakami można „poczęstować się” przy rozmowach o historii formacji policyjnych. Atrakcją są patrole policyjnych rekonstruktorów, którzy prezentują umundurowanie Policji Państwowej wz. 36. Wczoraj odbyła się jedna z dwóch prelekcji o Policji, zaplanowanych podczas targów. Karol Karasiewicz z WEH GKGP w ciągu niecałej godziny omówił historię powstania i działalność Policji Kobiecej w II Rzeczpospolitej, a że rzecz odbywała się w Sali Kinowej Zamku Królewskiego w Warszawie wykład okraszony był zdjęciami oraz skanami dokumentów i artykułów z gazet okresu międzywojennego, wyświetlanych na ekranie. W sobotę 29 listopada br. czeka nas jeszcze jedna prezentacja, podczas której przybliżymy cele i wyzwania, jakie stawia sobie Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Zapraszamy do Sali Kinowej - godzina 11.00 do 11.50.

Targi Książki Historycznej dla odwiedzających są bezpłatne. Potrwają do niedzieli, w piątek i sobotę czynne są w godzinach 10.00 – 18.00, ostatniego dnia do godziny 17.00. Do zobaczenia w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król i Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej GKGP