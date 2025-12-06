Z MIKOŁAJEM W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI Data publikacji 06.12.2025 Powrót Drukuj W tym roku Mikołajki wypadły w sobotę, więc gdy tylko nasi milusińscy wstali pośpieszyli wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami do Komendy Głównej Policji, gdzie czekały na nich świąteczne atrakcje. W mikołajkowej zabawie wziął udział również Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, która zwykle jest świadkiem narad, konferencji i oficjalnych uroczystości, 6 grudnia 2025 r. zjawiły dzieci funkcjonariuszy i pracowników Policji, spragnione spotkania z Mikołajem.

Milusińskich było ponad… pół tysiąca, więc mikołajkowe zabawy podzielone zostały na trzy grupy, w których przygotowano atrakcje adekwatne do wieku. Były więc wodne tatuaże, kolorowanki, zdobienie pierników, a dla starszych także tworzenie kartek świątecznych. Najbardziej wyczekiwanym gościem był Mikołaj, który miał do pomocy elfy: Fikusia, Migotka i Śmieszka. Zjawił się nawet jednorożec, który trochę napsocił, a dzieci pomagały w uspokojeniu go i opanowaniu chaosu w fabryce prezentów. Przeprowadzono konkurs na odgadywanie tytułów piosenek oraz kolęd, na parkiecie królowały tańce, a prowadzący proponowali mnóstwo zabaw integracyjnych. W mikołajkową sobotę w KGP można było spotkać maskotki policyjne, przewodników z psami służbowymi, specjalsów z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz funkcjonariuszy z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z walizką daktyloskopijną. Niespodzianką, także dla rodziców była wizyta Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia, który wziął udział w świątecznym spotkaniu. Czas umilali muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Na spragnionych i złaknionych czekały napoje i małe co nieco, przygotowane przez związkowców z NSZZ „Solidarność”.

Nie ma się co ukrywać, że najważniejsze dla dzieci w każdej grupie było spotkanie z Mikołajem i otrzymane od niego prezenty. Wszyscy mogli sobie zrobić zdjęcia z niecodziennym gościem i elfami, które zostaną sympatyczną pamiątką po świątecznej sobocie spędzonej w Komendzie Głównej Policji.

Mikołajkowe spotkanie zorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji przy wsparciu: Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Województwa Mazowieckiego, Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej, Związku Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej w Komendzie Głównej Policji, Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji, Związku Zawodowego Policyjna Solidarność i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Komendzie Głównej Policji.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej GKGP