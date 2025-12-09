POLICYJNE SPORTSMENKI 2025 ROKU Data publikacji 09.12.2025 Powrót Drukuj Niecodzienna uroczystość odbyła się 9 grudnia 2025 r. w Sali im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji. Do Warszawy przybyły kobiety służące i pracujące w Policji, które w ostatnim czasie święciły triumfy na sportowych arenach.

Ceremonia wpisała się w uroczystości, kończące obchody jubileuszowego roku stulecia służby kobiet w Policji. Spotkanie zaszczycili obecnością: Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Michał Zugaj oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Sportu w Policji mł. insp. Daniel Grzyb. Przybyli również kierownicy poszczególnych reprezentacji. Najważniejszymi gośćmi były oczywiście policyjne sportsmenki, które szczelnie wypełniły aulę. Miejsca honorowe zajęli: podinsp. Witold Laskowski, brat zmarłej podisnp. Małgorzaty Bigos, pływaczki, której pasją była także wspinaczka i właśnie podczas ćwiczeń na ściance wspinaczkowej w 2017 r. poniosła śmierć oraz Robert Skolimowski, ojciec sierż. Kamili Skolimowskiej, złotej medalistki olimpijskiej z Sydney w rzucie młotem, wielokrotnej mistrzyni i rekordzistki Polski, która zmarła nagle w 2009 r. Pamięć obu policyjnych sportsmenek uczczono podczas spotkania minutą ciszy.

Następnie wszystkie zebranie panie zostały uhonorowane Odznakami za wybitne osiągnięcia sportowe. Wśród dyscyplin, jakimi parają się sportsmenki z Policji, znalazły się m.in.: kolarstwo, pływanie, kettlebell, biegi, jazda konna, siatkówka, piłka nożna, taniec, judo, triathlon, kickboxing, rzut dyskiem, nordic walking, łucznictwo, strzelectwo, podnoszenie ciężarów i wiele wiele innych.

Na zakończenie wstąpili na podium kierownicy reprezentacji policyjnych, którzy otrzymali pamiątkowe medale i ryngrafy. W ten sposób zostali wyróżnieni: nadinsp, Szymon Sędzik, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, a jednocześnie kierownik reprezentacji Policji w kolarstwie, insp. Adam Szeliński, Zastępca Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP, kierownik reprezentacji Policji w triathlonie, mł. insp. Maciej Wojciechowski z Akademii Policji w Szczytnie, kierownik reprezentacji Policji w lekkoatletyce, podinsp.. Marcin Dakowicz z KWP w Krakowie, kierownik reprezentacji Policji w pływaniu, podinsp.. Maciej Mikołajczuk z KRP Warszawa I, kierownik reprezentacji Policji w strzelectwie, mł. insp. w st. spocz. Andrzej Kuczyński z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, kierownik reprezentacji Policji w piłce nożnej kobiet i mężczyzn oraz jego zastępczyni nadkom. Ewa Mieszkowska z Biura Łączności i Informatyki KGP, kom. Paweł Baranek z CPKP „BOA”, zastępca kierownika reprezentacji Policji w kolarstwie, kom. Marek Kowalczyk z OPP w Bydgoszczy, zastępca kierownika reprezentacji Policji w triathlonie, podkom. Katarzyna Moskal z CBŚP, zastępca kierownika reprezentacji Policji w pływaniu, podkom. Paweł Piskorz z KWP w Olsztynie, kierownik reprezentacji Policji w sportach siłowych, mł. asp. Ewa Bulanda z KPP w Limanowej, zastępczyni kierownika reprezentacji Policji w sztukach walki i będący także zastępcą kierownika w tej samej reprezentacji mł. asp. Maciej Sarnacki z KWP w Olsztynie.

- Kobiety są jak kwiaty – każda jest inna, każda ma swój czas i sposób, by rozkwitnąć – nadinsp. Roman Kuster rozpoczął swoje wystąpienie od bon motu naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. – Trafiłyście do formacji, która daje szansę, aby zrealizować się zawodowo, ale dodatkowo, drogie panie, wzmacniacie tę naszą kochaną formację tym, ze reprezentujecie ją na zewnątrz w różnych dyscyplinach sportu. Poświęcacie swój czas, pokonujecie słabości, po to, aby osiągnąć dobry wynik. Bardzo chciałbym Wam za to wszystko w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia podziękować, i za to co czynicie na co dzień, za codzienną służbę i pracę.

Po wystąpieniu nadinsp. Romana Kustera wszyscy mężczyźni nagrodzili policyjne sportsmenki gromkimi brawami. Po pamiątkowych zdjęciach w gronie koleżanek z reprezentacji przyszedł czas na zwiedzenie ekspozycji, przygotowanych w salach Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Dużym powodzeniem cieszyła się wystawa, poświęcona policyjnym olimpijczykom.

Warto przypomnieć, że w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie Pierwszych Ogólnopolskich Zawodów Sportowych Policji Państwowej, które zorganizowano w 1926 r. w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP