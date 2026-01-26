PRACOWNICY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH POZNAJĄ HISTORIĘ POLICJI PAŃSTWOWEJ – JUBILEUSZ 15-LECIA UTWORZENIA INSTYTUCJI Data publikacji 26.01.2026 Powrót Drukuj Z okazji 15-lecia utworzenia Centrum Usług Logistycznych dla wyróżnionych pracowników z całej Polski został przygotowany całodniowy program jubileuszowych wydarzeń, który stanowił formę podziękowania za ich zaangażowanie i wkład w rozwój instytucji.

Na wstępie warto wyjaśnić, że Centrum Usług Logistycznych jest jednostką sektora finansów publicznych, utworzoną 9 listopada 2010 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organem założycielskim jest Komendant Główny Policji, który powołuje dyrektora Centrum Usług Logistycznych.

Jednym z punktów programu w dniu 22 stycznia 2026 r. była wizyta pracowników CUL w Wydziale Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie.

Swoją wizytę rozpoczęli od spotkania z naczelnikiem Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Sali im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa. Po powitaniu mili goście z zainteresowaniem obejrzeli filmy, jakie powstały w Wydziale Edukacji Historycznej G KGP w ramach obchodów 100-lecia służby kobiet w Policji.

Następnie pracownicy CUL zwiedzili wystawy stałe i czasowe, gdzie w towarzystwie funkcjonariuszy i pracowników Wydziału zapoznali się z historią Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy, przygotowane w ramach obchodów 100-lecia obecności kobiet w Policji, prezentowane w budynku Wydziału Edukacji Historycznej G KGP.

Mamy nadzieję, że czas spędzony u nas umilił sympatycznym gościom pobyt w Warszawie

Tekst: WEH G KGP

Zdjęcia: Paweł Ostaszewski / WEH G KGP