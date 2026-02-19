PIERWSZY KURS OFICERSKI CSP W LEGIONOWIE Z WIZYTĄ W WYDZIALE EDUKACJI HISTORYCZNEJ GKGP Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj W tym tygodniu siedzibę Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji oraz centralny budynek KGP odwiedzili uczestnicy pierwszego w historii CSP w Legionowie kursu oficerskiego, oznaczonego skrótowcem SZO-O 1/25.

Z Legionowa do Warszawy jest przysłowiowy rzut beretem, ale nawał zajęć sprawił, że kursanci z CSP dotarli do naszej siedziby już późnym popołudniem. Nic dziwnego – hybrydowe szkolenie, które zaczęło się 8 grudnia 2025 r. najpierw realizowane było w formule online i w dużej mierze polegało na samokształceniu, teraz natomiast przyszedł czas na ćwiczenia, zaliczenia i egzaminy, które odbywają się stacjonarnie. Następnego dnia po zakończonej wieczorem wizycie w stolicy przyszłych oficerów czekał kolejny egzamin. A mimo to z zaciekawieniem obejrzeli wystawy, przygotowane w siedzibie naszego Wydziału i wysłuchali opowieści o dziejach służb policyjnych w Polsce.

Program odwiedzin obejmował także wizytę w gmachu centralnym Komendy Głównej Policji. Grupa czterdziestu ośmiu kursantów pod wodzą dowódcy kompanii nadkom. Małgorzaty Gil z CSP w Legionowie została podzielona na dwie grupy. Gdy jedną oprowadzaliśmy po naszych ekspozycjach, z drugą odwiedziliśmy budynek KGP przy ul. Puławskiej. Potem była zmiana grup. Goście z Legionowa obejrzeli w KGP Salę Generałów Polskiej Policji i Salę im. Stanisławy Filipiny Paleolog oraz Stanowisko Kierowania KGP i Stanowisko Wspomagania Dowodzenia Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Przyszli oficerowie złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze przed Obeliskiem „Poległym policjantom – Rzeczpospolita Polska” na dziedzińcu gmachu. Wielkie wrażenie wywarła na gościach Tablica Pamięci, gdzie umieszczane są nazwiska policjantów, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca.

Pierwsze szkolenie oficerskie w CSP w Legionowie zakończy się 12 marca 2026 r. Uczestnikom życzymy pomyślnego zdania egzaminów i rychłej promocji oficerskiej!

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP

Zdjęcia: Paweł Ostaszewski i podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP