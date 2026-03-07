7 MARCA - DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH POLICJANTACH Data publikacji 07.03.2026 Powrót Drukuj 7 marca po raz kolejny obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach. Tego dnia oddaje się hołd funkcjonariuszom, którzy poświęcili życie w służbie. Upamiętnienie odbywa się na całym świecie w 196 krajach należących do INTERPOLU. W siedzibie Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji uczciliśmy pamięć przedwojennych policjantów, którzy polegli wykonując swoje obowiązki.

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych INTERPOL (International Criminal Police Organization) ustanowiła w 2019 r. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Poległych Policjantach (International Day of Rememberance for Fallen Officers), który przypada 7 marca. Po raz pierwszy przy wsparciu ONZ obchodzono go w 2020 r. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, włączają się w nią nie tylko przedstawiciele służb policyjnych, ale także władz państwowych i samorządowych. Budynki użyteczności publicznej w geście solidarności podświetlane są tego dnia na kolor niebieski, przynależny policyjnemu mundurowi i INTERPOLOWI, a flagi opuszczane są do połowy masztu. Znakiem pamięci jest niebieska wstążka.

W tym roku międzynarodową kampanię „Pamiętamy o poległych funkcjonariuszach” rozpoczęto 7 stycznia br., a jej kulminacja to właśnie 7 marca.

Hołd przedwojennym stróżom prawa z Policji Państwowej, bliźniaczej Policji Województwa Śląskiego i wcześniejszych formacji bezpieczeństwa wewnętrznego oddali funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, na czele z jego naczelnikiem podinsp. Marcinem Lasotą. Chwila zadumy, minuta ciszy odbyła się przed Tablicami „Pamięci tych, którzy w służbie Rzeczpospolitej oddali życie wierni do końca swemu obowiązkowi”. Miejsce pamięci powstało trzy i poł roku temu.

W 2022 r. w siedzibie Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji przy ul. Władysława Orkana w Warszawie odsłonięto odtworzone, przedwojenne tablice memoratywne, poświęcone funkcjonariuszom służb policyjnych, którzy w latach 1915 – 1939 stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych. Uroczyste poświęcenie tablic odbyło się 28 września 2022 r. w obecności kierownictwa Policji i przedstawicieli stowarzyszeń „Rodzin Policyjnych 1939 r. Aktu odsłonięcia zrekonstruowanego miejsca pamięci dokonał Tadeusz Walczak, wnuk policjanta, który poległ w 1929 r. od kul przestępców.

Pierwotnie epitafia wisiały w Sali Honorowej Komendy Głównej Policji Państwowej, którą uroczyście otwarto 20 czerwca 1931 r. Na marmurowych tablicach umieszczono wtedy nazwiska funkcjonariuszy, którzy polegli od 1915 r., czyli od czasu powołania Milicji Miejskiej miasta stołecznego Warszawy. Tablice, podobnie jak komenda główna, która wtedy mieściła się przy ul. Nowy Świat 67 w Warszawie uległy podczas II wojny światowej zniszczeniu. O ich odtworzenie od wielu lat zabiegały stowarzyszenia „Rodzin Policyjnych 1939 r.”, których członkowie kultywowali pamięć o swoich przodkach – przedwojennych policjantach.

Na tablicach uwiecznionych jest 707 funkcjonariuszy, którzy przed II wojną światową oddali życie podczas służby.

Ściana epitafijna w Wydziale Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji dopełnia swoistego Tryptyku Pamięci, na który składają się ponadto: Obelisk „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, na dziedzińcu KGP, gdzie złożona jest urna z ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje oraz Tablica Pamięci wewnątrz gmachu, gdzie umieszczane są tabliczki inskrypcyjne z nazwiskami współcześnie poległych funkcjonariuszy. Pamięć o ludziach, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa innych trwa przez pokolenia i to najlepiej pokazuje jedność policyjnej służby.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu KGP