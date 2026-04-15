Wycieczka z Lasek Data publikacji 15.04.2026 Wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej z podwarszawskich Lasek zwiedzili ekspozycje, prezentowane w Wydziale Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

W dniu 14 kwietnia br. dziesięcioosobowa grupa młodzieży wraz z trzema opiekunami przybyła na ul. Orkana 14 w Warszawie. To pierwsza wizyta osób ze znaczną niepełnosprawnością wzroku w naszym Wydziale.

Oprowadzanie było specjalnie przygotowane dla uczestników ze szczególnymi potrzebami. Staraliśmy się, by nasi goście mogli odczuć historyczną wartość policyjnych artefaktów przez zmysł dotyku. Niektóre eksponaty ułożyliśmy na dużym stole, by w łatwy sposób można było po nie sięgnąć. Na stole znajdowały się kamizelki kuloodporne i przeciwuderzeniowe, kajdanki, pałki policyjne, mundury i czapki generalskie oraz sztandary policyjne. Uczestnicy spotkania edukacyjnego chętnie przymierzali elementy wyposażenia, prowadzący prezentował kajdanki policyjne, a kilka osób nawet dało je sobie założyć. Goście chętnie fotografowali się w kamizelkach, hełmach, z tarczami, których dziś używają Odziały Prewencji Policji. Dotykając sztandarów czytano wyhaftowane na nich napisy oraz opisywano wizerunek orła w koronie.

Zainteresowaniem cieszyły się historyczne opowieści, dotyczące mundurów, zwłaszcza, że była możliwość ich dotknięcia, by poczuć fakturę materiału, a także wyczuć pod palcami gwiazdki i belki na pagonach. Delikatnie gładzono aparat do zdjęć sygnalitycznych, a nawet próbowano usadowić się na krześle, znajdującym się przed nim.

Lekcja historii w naszym Wydziale była żywa, głośna i wesoła, i dostarczyła wiele radości obu stronom.

Młodzież, która nas odwiedziła to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum dla Niewidomych, kształcącego w zawodzie technik - informatyk, oraz Technikum Masażu. Obecnie Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Laskach przygotowuje do samodzielnego życia około 200 uczniów.

Warto przypomnieć, że kilka lat temu reprezentacja lekkoatletyczna polskiej Policji wzięła udział w charytatywnym pikniku sportowym - „V Memoriale im. Zofii Morawskiej”. Wówczas policjanci asystowali niewidomym i słabowidzącym dzieciom, trzymając je za rękę podczas biegu. Artykuł o tamtym wydarzeniu znajduje się pod linkiem:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/219064,Policjant-wygral-bieg-charytatywny.html

Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji otwiera się dla wszystkich! Dla tych, którzy samodzielnie mogą oglądać nasze eksponaty i dla tych, którym czasami trzeba pomóc. Stale uczymy się komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, uważnie słuchamy ich uwag i staramy się, by przygotowywane przez nas wystawy oraz treści były dostępne dla jak największej grupy osób.

Tekst: Anna Dąbrowska / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji