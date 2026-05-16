Noc Muzeów 2026 Data publikacji 16.05.2026 Wieczorem w sobotę 16 maja 2026 r. wiele muzeów, ale także instytucji i stowarzyszeń, które na co dzień nie przyjmują u siebie gości z zewnątrz, otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Nie mogło wśród nich zabraknąć Komendy Głównej Policji.

Komenda Główna Policji nie po raz pierwszy wzięła udział w przedsięwzięciu „Noc Muzeów”. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, goście mieli okazję odwiedzić siedzibę Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, gdzie gromadzone są i udostępniane zbiory dotyczące dziejów formacji policyjnych. Przed budynkiem na ul. Orkana w Warszawie już przed godziną 18.00 zjawili się chętni, którzy chcieli zwiedzić przygotowane atrakcje. A tych nie brakowało. Już na samym początku uwagę oczekujących przykuła Orkiestra Reprezentacyjna Policji, która pojawiła się pod siedzibą Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu KGP grając kolejne utwory.

Pierwszych gości osobiście przywitał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

- Witam Państwa bardzo serdecznie na edycji Nocy Muzeów 2026 – zwrócił się do zebranych przed budynkiem gości nadinsp. dr Rafał Kochańczyk. – Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla Państwa i cieszę się, że wybraliście właśnie Komendę Główną Policji do zwiedzenia na dzisiejszy wieczór. Będziecie mogli dowiedzieć się o naszej formacji takich rzeczy, o których może na co dzień nie słychać, a które kultywujemy od wielu, wielu lat. Nasza służba z perspektywy dnia codziennego odczytywana jest z zupełnie innej strony. Zarówno ja, jak i wszyscy moi współpracownicy, są do Państwa dyspozycji. Będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Noc Muzeów 2026 w Komendzie Głównej Policji uważam za otwartą!

W naszej siedzibie wszyscy chętni mogli obejrzeć wystawy poświęcone dziejom formacji policyjnych w Polsce, stuleciu pierwszych ogólnopolskich zawodów policyjnych, które zorganizowano w Warszawie w 1926 r. oraz półwieczu jednostek kontrterrorystycznych w naszym kraju. Przygotowana była także sala, poświęcona dziejom Policji Kobiecej oraz podziemne ekspozycje martyrologiczne. Swoje stoiska przygotowali m.in.: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Biuro Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP, Oddział Prewencji Policji w Warszawie oraz oczywiście nasz Wydział.

Popularnością cieszyły się: prezentacja sprawności przewodników z psami służbowymi, patrole konne, wystawa współczesnego sprzętu policyjnego wraz pojazdami przygotowana przez KSP, pokaz musztry paradnej w wykonaniu funkcjonariuszy Kompanii Reprezentacyjnej Policji oraz bez wątpienia stoisko Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Wszyscy mogli sobie przybić piątkę z policyjnymi maskotkami: Sierżantem Borsukiem z KSP oraz z Owczarkiem Ożarkiem z KPP Warszawa-Zachód oraz posłuchać popularnych melodii w aranżacji Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. A na pamiątkę wziąć policyjne gadżety – odblaski, kolorowanki, balony, breloki, drobne łakocie i nasze publikacje.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP