XXXI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę Data publikacji 20.08.2026 Powrót Drukuj W dniach 17 – 19 sierpnia 2026 r. na świętej dla wyznawców Kościoła prawosławnego Górze Grabarce koło Siemiatycz odbyło się święto Przemienienia Pańskiego. Jak co roku tysiące pielgrzymów pieszo zmierzało, aby wziąć udział w uroczystych obchodach.

Świętą Górę Grabarkę od stuleci odwiedzają prawosławni pielgrzymi, przynosząc swoje prośby i modlitwy o pomoc. Znajdują tu wzmocnienie, pociechę, ukojenie oraz radość.

Zostawiają swoje krzyże różnej wielkości, które tysiącami pokrywają świętą górę.

Miejsce to stało się sławne już w 1710 r. Według zachowanych relacji na Podlasiu, szalała wtedy epidemia cholery. Pewien starzec ujrzał we śnie wizję, że ratunek ludzie odnajdą na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, niosąc ze sobą krzyże. Modlili się, obmywali i pili wodę ze źródełka. Według kronik lokalnych, ratunek od choroby znalazło wówczas ok. 10 tys. ludzi. Dziękując Bogu za cud, pobudowano w tym miejscu drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Po wielu zawirowaniach dziejowych zastąpiła ją murowana Cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, która stoi od 1998 r.

W sąsiedztwie cerkwi znajduje się, od 1947 r, sławny żeński monastyr świętych Marty i Marii, gdzie mniszki modlą się i opiekują świętym miejscem.

W 2000 r. na Świętej Górze Grabarce swoje miejsce znalazła Iwerska Ikona Matki Bożej, napisana na Świętej Górze Atos. Ikona została podarowana na pamiątkę 2000 lat chrześcijaństwa.

Wśród tysięcy pielgrzymów odwiedzających Grabarkę w dniach święta Przemienienia Pańskiego znaleźli się także żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych oraz ich rodziny.

Z tej okazji została zorganizowana XXXI Piesza Pielgrzymka Wojska i Służb Mundurowych na Świętą Górę Grabarkę. Jak co roku, pielgrzymka rozpoczęła się od uroczystego nabożeństwa w Cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach, które poprowadził abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski), Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. Szedł on także na czele pielgrzymki, w którą udali się mundurowi pielgrzymi na Grabarkę. Wśród celebrujących nabożeństwo obecny był ks. mitrat Andrzej Bołbot, Naczelny Prawosławny Kapelan Policji.

W pielgrzymce wzięli udział żołnierze Wojska Polskiego i pracownicy podlegli MON oraz żołnierze państw sojuszniczych, pełniący służbę w międzynarodowych dowództwach, centrach szkoleń i jednostkach stacjonujących, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Obecni byli funkcjonariusze i pracownicy: Policji Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Służby Więziennej, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei i Lasów Państwowych. Mundurowym pątnikom licznie towarzyszyły ich rodziny, a także wierni, którzy przyłączyli się do pielgrzymki.

Komendę Główną Policji reprezentowali funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu KGP.

Tekst: Karol Karasiewicz / Wydział Edukacji Historycznej G KGP

Zdjęcia: kom. Katarzyna Król / Wydział Edukacji Historycznej G KGP