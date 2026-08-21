Spotkanie w KGP Data publikacji 21.08.2026 Powrót Drukuj Powoli staje się tradycją, że słuchacze każdego kursu oficerskiego, realizowanego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odwiedzają Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji, poszerzając swoją wiedzę na temat dziejów formacji policyjnych. Podobnie było w czwartek 20 sierpnia 2026 r. Wizyta w KGP zyskała jednak dodatkowy, niezaplanowany wymiar, gdyż przyszli oficerowie spotkali na schodach Komendanta Głównego Policji gen. insp. Marka Boronia.

Nie każda wycieczka, którą oprowadzają pracownicy i funkcjonariusze Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji ma takie szczęście, aby stanąć oko w oko z najważniejszym policjantem w Polsce. Niemniej takie spotkania zdarzają się, a Komendant Główny Policji lub jego zastępcy chętnie przystają na wspólne zdjęcia i chwilę rozmowy. Tak właśnie było w ostatni czwartek, gdy słuchacze szkolenia zawodowego oficerskiego z CSP w Legionowie podczas zwiedzania gmachu Komendy Głównej Policji przy ul. Puławskiej w Warszawie spotkali się z gen. insp. Markiem Boroniem. Komendant Główny Policji, mimo nawału obowiązków, poświęcił przyszłym oficerom więcej czasu niż wypadałoby z przypadkowego spotkania. Wypytywał o wrażenia z kursu, jak z punktu widzenia słuchaczy sprawdza się nowa formuła szkolenia oficerskiego i o to, jak postrzegają nowych adeptów formacji, którymi w niedalekiej przyszłości będą kierować. Oczywiście był także czas na wspólną fotografię.

Słuchacze z CSP w Legionowie oddali hołd nieżyjącym funkcjonariuszom przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” oraz przed Tablicą Pamięci w gmachu KGP. W obu miejscach zapalili znicze i minutą ciszy uczcili pamięć poległych i pomordowanych policjantów.

Swoją wizytę w Warszawie przyszli oficerowie rozpoczęli od zwiedzenia ekspozycji przygotowanych przez pracowników i funkcjonariuszy WEH GKGP w siedzibie Wydziału przy ul. Orkana. Nie było to rzecz jasna zwiedzanie samodzielne, lecz niemal kuratorskie oprowadzanie, podczas którego można było usłyszeć wiele ciekawostek i anegdot, związanych z formacjami policyjnymi w Polsce, nieobecnych w oficjalnych podpisach pod eksponatami. Żywa lekcja historii o dziejach służb porządku spotkała się z równie żywą reakcją gości.

To już szósta wycieczka słuchaczy szkolenia oficerskiego z CSP w Legionowie, która w tym roku odwiedziła siedzibę Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Serdecznie zapraszamy następne grupy słuchaczy legionowskich kursów.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej Gabinet KGP