Spotkanie opłatkowe WSRP 1939 r. Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Z udziałem Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia odbyło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

W czwartek po południu 12 grudnia 2024 r. w Sali im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., skupiającego potomków przedwojennych policjantów oraz wszystkich tych, którym zależy na pielęgnowaniu pamięci o stróżach prawa II Rzeczpospolitej.



Uroczystość zaszczycili obecnością: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski oraz Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski. W imieniu Prezesa Zarządu Głównego WSRP 1939 r. Michała Krzysztofa Wykowskiego gości przywitał insp. w st. spocz. Sławomir Cisowski, członek Stowarzyszenia, który prowadził spotkanie w części ceremonialnej. Wśród przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.: przewodniczący Zarządu Fundacji „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” gen. dyw. Leon Komornicki, przewodniczący Rady Historycznej przy Komendancie Głównym Policji prof. Andrzej Misiuk, komendant KPP w Tucholi insp. Paweł Zawadka, który publikuje książki na temat historii Policji Państwowej, prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, pełnomocnik dyrektora Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA ds. współpracy ze służbami MSWiA insp. w st. spocz. Marek Purzycki, który w przeszłości był m.in. Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji, podinsp. w st. spocz. Zbigniew Bartosiak reprezentujący Rektor Akademii Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie, swego czasu Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz wielu innych znamienitych gości ze stowarzyszeń, związków, instytucji i organizacji, współpracujących na co dzień z WSRP 1939 r. Do Warszawy przyjechali również: dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie koło Nałęczowa Krystyna Wawręta i dyrektor XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie Cezary Jacek Furtak oraz oczywiście młodzież kultywująca pamięć o przedwojennych policjantach. Z racji świątecznego charakteru spotkania obecni byli również duchowni: kapelan WSRP 1939 r., a jednocześnie kapelan Sejmu RP ks. Andrzej Sikorski, kapelan KGP ks. Sławomir Grochalak, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz kapelan KSP ks. Jacek Kuziel.



Do zebranych zwrócił się prezes ZG WSRP 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski, który przypomniał dokonania Stowarzyszenia w mijającym roku. Jako główne osiągnięcie wymienił zrealizowanie filmu edukacyjno-historycznego „Świtanie”, który półtora miesiąca wcześniej prezentowany był właśnie w Sali im. PKB – o projekcji i filmie przeczytać można tutaj. Mówił także o planach na 2025 r. podkreślając znaczenie setnej rocznicy służby kobiet w Policji Państwowej.



– W nadchodzącym roku obchodzić będziemy sześćdziesięciolecie Muzeum Więzienia Pawiak, z którym w maju projektujemy odsłonięcie tablicy epitafijnej, poświęconej policjantom, którzy przeszli przez Pawiak – powiedział prezes Wykowski. – Planujemy również wydanie książki na ten temat pt. „Granatowi z Pawiaka”.



Przedświąteczne spotkanie stało się okazją do uroczystego wręczenia Honorowego Medalionu Pamięci „Pieta Miednoje 1940”, przyznawanego przez WSRP 1939 r. osobom oraz instytucjom w podziękowaniu i uznaniu zasług za kultywowanie pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej, a zwłaszcza za upowszechnianie wiedzy o martyrologii polskich policjantów w ZSRS. W tym roku Honorowym Medalionem Pamięci „Pieta Miednoje 1940” zostali wyróżnieni: gen. dyw. Leon Komornicki były dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, przewodniczący Zarządu Fundacji „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” oraz ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej oraz wiceprezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich.



Następnie przyszedł czas na wręczenie medali i odznaczeń. Prezes WSRP 1939 r. Michał Krzysztof Wykowski uhonorował Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia” m.in. Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia, Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Roberta Żółkiewskiego, prof. Jerzego Demetraki-Paleolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, krewnego komisarz PP Stanisławy Filipiny Demetraki-Paleolog, twórczyni i komendantki Policji Kobiecej w dwudziestoleciu międzywojennym oraz kierowniczkę Muzeum Więzienia Pawiak Joannę Gierczyńską. Z kolei Medalem „XX-lecia WSRP 1939” odznaczeni zostali m.in.: prof. Andrzej Misiuk kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Historycznej przy Komendancie Głównym Policji, insp. w st. spocz. Marek Purzycki z Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie Sebastian Karwat i Bartłomiej Bydoń kierownik sekcji naukowo-edukacyjnej Muzeum Katyńskiego.



Wręczono również odznaczenia Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP. Jedną z wyróżnionych została insp. w st. spocz. Kornela Oblińska była Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji, obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW.



W podsumowaniu części ceremonialnej głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń, który podziękował za zaproszenie na uroczystość i wyróżnienie medalem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

– Pan Prezes przedstawił nam zarys tego, czym Stowarzyszenie będzie zajmowało się w przyszłym roku, to niezwykle imponujący zarys – uśmiechnął się generał Marek Boroń. – Mając na uwadze co działo się w tym roku wiem, że to tylko preludium.



Szef polskiej Policji podkreślił znaczenie Rady Historycznej przy Komendancie Głównym Policji, która została powołana półtora miesiąca temu. Zaznaczył, że obecność w niej zarówno historyków, jak i przedstawicieli stowarzyszeń Rodzin Policyjnych zapewni kultywowanie pamięci o poprzednikach w granatowych mundurach oraz edukację o dziejach naszej formacji na odpowiednio wysokim poziomie.



– Od dłuższego czasu powtarzam, ze nie ma przyszłości bez przeszłości – powiedział nadinsp. Marek Boroń. – To, co robią stowarzyszenia i sposób w jaki to robią ma bardzo duże znaczenie dla tożsamości formacji. Skupiamy się wokół Rodzin Policyjnych, aby pamiętać o tych bolesnych czasach, którymi rodziny zostały dotknięte, ale również po to, żeby to wszystko, co się wydarzyło nie zaginęło. Żebyśmy budując formację nowoczesną w XXI w. pamiętali i budowali ją z duchem tych, którzy zaczęli ją tworzyć w 1919 r.



Głos zabrali również gen. dyw. w st. pocz. Leon Komornicki i ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak, którzy podziękowali za wyróżnienie Honorowym Medalionem Pamięci „Pieta Miednoje 1940”. Generał Komornicki uhonorował Krzyżem „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie” prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego, a pułkownik Krystyniak wręczył nadinsp. Markowi Boroniowi symboliczny „Guzik Katyński”, będący odwzorowaniem guzików żołnierskich, wydobytych z dołów śmierci w Lasku Katyńskim.



Na zakończenie części oficjalnej na przybyłych czekała nie lada niespodzianka. Podinsp. w st. spocz. Krystyna Sobańska-Stępień, członkini WSRP 1939 r., kobieta niespożytej energii o wielu aktywnościach zaprezentowała na dużym ekranie oficjalny zwiastun filmu „Wybrane”, który współtworzyła, a którego premierę zaplanowano na luty przyszłego roku. Film powstał w związku z przypadającą w 2025 r. setną rocznicą utworzenia Policji Kobiecej w Polsce.

Po projekcji o nastrój świąteczny zadbała solistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył, również członkini WSRP 1939 r., która w mundurze Policji Państwowej wykonała kilka kolęd z towarzyszeniem kwintetu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.



Modlitwa, przełamanie się opłatkiem, świąteczne życzenia oraz wigilijny poczęstunek w salach Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji zakończyły czwartkowe spotkanie.



Tekst Paweł Ostaszewski

Zdjęcia podkom. Katarzyna Król