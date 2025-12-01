Policja na Targach Książki Historycznej Data publikacji 01.12.2025 Powrót Drukuj W niedzielne popołudnie 30 listopada zakończyły się XXXIII Targi Książki Historycznej w Warszawie. Czterodniowa impreza przyciągnęła 35 tys. miłośników historii. Wśród 160 wystawców była również Policja, a konkretnie Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Od ponad trzydziestu lat Targi Książki Historycznej są świętem dla wydawców, księgarzy, historyków, autorów publikacji, a przede wszystkim dla rzeszy pasjonatów przeszłości. Można tu kupić nowości, które jeszcze nie trafiły na rynek, można upolować pozycje, których próżno szukać w zwykłych księgarniach, można też złowić okazje na stoiskach antykwarycznych. Podczas tegorocznej edycji można było nawet spotkać…policjantów.

W XXXIII Targach Książki Historycznej w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie swoje stoisko przygotował Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji. Prezentowaliśmy nasze publikacje, które cieszyły się dużym powodzeniem, częstowaliśmy policyjnymi krówkami i lizakami, ale tym co najbardziej przyciągało odwiedzających byli nasi koledzy w mundurach Policji Państwowej wz. 36. Jak podkreślili uczestnicy targów „nasze stoisko trudno było przeoczyć”. Zatrzymywali się przy nim wszyscy, którzy chcieli zgłębić wiedzę na temat historii formacji policyjnych, posłuchać ciekawostek z okresu dwudziestolecia międzywojennego czy nauczyć się rozróżniać uniformy przodownika Policji Państwowej i aspiranta PP. Przy naszym stoisku spotykali się policjanci, ich rodziny, emeryci policyjni i, co bardzo znamienne, potomkowie przedwojennych funkcjonariuszy. Nawiązaliśmy nowe kontakty, zaprosiliśmy do zwiedzenia naszej siedziby, umówiliśmy się na spotkania z tymi, którzy chcą podzielić się z nami wspomnieniami po swoich przodkach.

Targi to także 170 wydarzeń towarzyszących. Spotkania z autorami, dyskusje, debaty historyczne, prezentacje książek i prelekcje na tematy z przeszłości, które mają swoje odbicie w teraźniejszości. To wszystko przyciągało uczestników i uatrakcyjniało targi. Wydział Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji także miał okazję zaoferować gościom ciekawe prelekcje. Pierwszego dnia targów odbył się odczyt pt. „Policja Kobieca w II Rzeczpospolitej”, a w sobotę spotkanie pt. „Wydział Edukacji Historycznej - cele i wyzwania”, podczas którego zaprezentowaliśmy naszą ofertę, skierowaną zarówno do środowiska policyjnego, jak i do szerokiej rzeszy odbiorców spoza formacji. Temu celowi służy chociażby nasz kanał Historia i Tradycja na platformie https://www.youtube.com/@muzeumpolicji/featured a także strona https://hit.policja.gov.pl/

Podczas targów wręczono po raz 31. Nagrody KLIO za najlepszą książkę historyczną, wydaną w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Więcej o gali wręczenia nagród, w której również uczestniczyliśmy można przeczytać w pierwszej relacji z XXXIII Targów Książki Historycznej tutaj https://hit.policja.gov.pl/hit/aktualnosci/270142,Zapraszamy-na-Targi-Ksiazki-Historycznej.html

Tegoroczne targi, jak podkreślają wystawcy, okazały się wyjątkowo udane i pod względem frekwencji i pod względem nawiązanych kontaktów, a także w odniesieniu do wyników sprzedaży. Wielu uczestników odwiedzało imprezę z wózeczkami, które bardzo szybko zapełniały się książkami. Od nas otrzymywali „Zeszyty Historyczne”, których lektura przybliża różne aspekty policyjnej służby sprzed lat.

Na Targach Książki Historycznej byliśmy w tym roku po raz pierwszy, mamy nadzieję, że nie ostatni. Przygotowania do przyszłorocznej edycji już się zaczynają.

Tekst: Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej GKGP

Zdjęcia: podkom. Katarzyna Król i Paweł Ostaszewski / Wydział Edukacji Historycznej GKGP